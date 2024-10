Thanasis Antetokounmpo, Kawamura, Kai Jones: gli aggiornamenti sui roster NBA

Tra un paio di giorni inizierà la stagione regolare NBA 2024-25: si parte la notte italiana tra lunedì e martedì all’1.30 con la partita tra Boston Celtics e New York Knicks. La preseason è invece terminata ieri, in queste ore le 30 franchigie sono impegnate a chiudere i propri roster, tagliando i giocatori in eccesso per arrivare al numero richiesto di 15 uomini per squadra, con l’aggiunta possibile di tre two-way contract per arrivare a 18.

I Brooklyn Nets hanno tagliato Killian Hayes, 7° scelta assoluta al Draft 2020 che ha finora avuto una carriera al di sotto delle aspettative: il francese, che sta recuperando da un infortunio all’anca, ripartirà dai Long Island Nets in G-League.

Stesso destino anche per Lonnie Walker IV, tagliato dai Boston Celtics con i quali aveva firmato un paio di settimane fa: l’ex Spurs, Lakers e Nets ha segnato 7.3 punti di media in preseason.

Yuki Kawamura si è guadagnato un two-way contract dai Memphis Grizzlies, dopo essersi messo in mostra alle Olimpiadi col Giappone e aver fatto bene anche in preseason. Il nipponico è stato il leader degli assist per i Grizzlies in preseason, con i suoi 173 centimetri sarà inoltre il giocatore più basso della NBA ai nastri di partenza.

Gli Orlando Magic hanno firmato con un two-way contract Mac McClung, due volte campione dello Slam Dunk Contest. Il giocatore nella scorsa stagione ha militato in G-League e in totale ha all’attivo 4 partite NBA in carriera.

I Chicago Bulls hanno scelto Talen Horton-Tucker come ultimo giocatore da aggiungere al roster: l’ex Lakers e Jazz è il 15° uomo sotto contratto per la squadra di coach Donovan dopo una preseason da 13.0 punti di media.

Kai Jones, che nella passata stagione ha fatto parlare di sé per i problemi comportamentali che avevano portato al taglio da parte di Charlotte, ha ottenuto un two-way contract dai Los Angeles Clippers dopo un’ottima preseason.

Gli Oklahoma City Thunder hanno firmato Alex Reese, che 3 anni fa faceva il barman e si era ritirato, per sostituire temporaneamente Isaiah Hartenstein, out per almeno un mese.

Quincy Olivari, che ieri notte è diventato famoso per le sue lacrime dopo aver incontrato il suo idolo Steph Curry, ha firmato un two-way contract con i Los Angeles Lakers.

I Portland Trail Blazers hanno tagliato Devonte’ Graham.

Infine i Milwaukee Bucks sono una squadra da tenere d’occhio per i prossimi giorni. Nonostante sia infortunato e non giocherà per il resto della stagione, i Bucks sarebbero infatti interessati a firmare il free agent, nonché fratello di Giannis, Thanasis Antetokounmpo. La franchigia lo giudicherebbe un “uomo spogliatoio” importante. Intanto Milwaukee ha tagliato Anzejs Pasecniks e ha convertito in two-way contract l’accordo con Liam Robbins. Si vocifera che MarJon Beauchamp sia sul mercato per cercare di aggiungere un’ala con qualità prettamente difensive.