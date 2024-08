Danilo Gallinari, futuro in Italia sempre meno probabile

Sono sempre meno le possibilità di vedere Danilo Gallinari terminare la carriera in Italia.

Il romantico ritorno all’Olimpia Milano o la possibilità di competere per la vittoria dell’EuroLega non sembrano essere nei piani del Gallo. L’edizione odierna de La Prealpina, infatti, parla di un Gallinari sempre meno propenso a valutare il ritorno nel Vecchio Continente, eventualità che comunque il lodigiano non avrebbe mai preso seriamente in considerazione.

Nei piani di Gallinari c’è ancora un ultimo anno in NBA, questo ormai appare chiaro. Una ricerca però per nulla affannosa, secondo il quotidiano varesino. Il Gallo aspetta la chiamata di una contender che voglia completare il roster con un veterano, eventualmente anche a stagione in corso. L’azzurro non vuole uscire dal panorama NBA perché nei suoi piani, a partire dal prossimo anno, c’è un ruolo dirigenziale in qualche franchigia.

Insomma le idee di Gallinari sembrano chiare: una last dance sul parquet per poi iniziare il cursus honorum da dirigente. Niente Milano e niente Italia: nel suo futuro prossimo e a lungo termine il Gallo vede solo gli Stati Uniti.

Foto: FIBA