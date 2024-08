Il compleanno di Kobe cambia volto a Los Angeles: le Olimpiadi 2028 sono già iniziate

Los Angeles sembra essere già pronta a ospitare le Olimpiadi del 2028.

O almeno lo è la Nike che sembra davvero intenzionata a fare le cose in grande per i prossimi Giochi negli Stati Uniti. Il noto brand di abbigliamento ha già rivoluzionato lo skyline della città californiana. Lo ha fatto oggi, 23 Agosto, in occasione del giorno che sarebbe stato il 46° compleanno di Kobe Bryant.

In diversi punti di LA è comparso il volto del Black Mamba insieme all’iconico baffo, al logo delle Olimpiadi losangeline e al claim “No time to lose”. Uno slogan che richiama il countdown in vista dei Giochi e la proverbiale avversione per la sconfitta che caratterizzava Kobe: un concetto protagonista anche dello spot preparato per Parigi 2024.

Downtown LA with a Mamba Makeover 🐍💜💛#MambaMentality pic.twitter.com/IkcdIBpp2z — ESPN Los Angeles (@ESPNLosAngeles) August 22, 2024

Ricordiamo che anche il trionfo in Francia di Team USA era stato nel segno del ricordo di Kobe. Il successo è arrivato proprio il 10/8/24, una data che racchiude i tre numeri usati da Bryant in carriera: 8 e 24 con i Lakers, il 10 in nazionale.