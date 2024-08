Trapani, Valerio Antonini è sicuro: “Ho portato novità in un ambiente stagnante”

Valerio Antonini si prepara alla sua seconda stagione nello sport italiano.

Lo scorso anno ha vinto la Serie D nel calcio e l’A2 nel basket. Adesso l’asticella si alza ma le ambizioni e gli investimenti del patron granata restano immutati.

Parlando della sua squadra di calcio all’edizione palermitana di Repubblica, Antonini è tornato anche sulla pallacanestro, rivendicando un ruolo da rivoluzionario in pochi mesi.

Non mi sento antipatico. Sono uno che vuole vincere e lo scorso anno in A2 di presidenti che volevano vincere per davvero non ce n’erano altri. La Serie A ci proietterà in ambienti più competitivi. Lasciatemi dire però che ho portato una ventata d’aria fresca in un ambiente, quello del basket italiano, in cui c’era un piattume spaventoso.