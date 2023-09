Datome ad Afternoon dopo la Serbia ha citato Tracy McGrady per il suo 8-0

Gigi Datome e Nicoló Melli stanno continuano con Afternoon edizione Mondiale. Il capitano di quella Nazionale, Datome, ha parlato del successo della Serbia e del grande parziale, citando Tracy McGrady:

“Il talento va gestito. Ci sono giocatori leggeri, eterei, leggiadri. Scherzi a parte, è successo che, quando mi arriva da tirare, tiro. Ho fatto quella schiacciata in contropiede, ero in fuorigioco, si erano dimenticati di me. E sai che quando io schiaccio, non perdiamo mai. Poi ho fatto un tiro un po’ pazzo in mezza transizione. È andata alla grande. Dopo ho sbagliato ma Pajo ha preso il rimbalzo e ho fatto canestro ancora. 8 a 0 in 1 minuto. Mi sono impossessato del corpo di Tracy McGrady. È stato bello riaprirla. Non dobbiamo dimenticare però tutto quello che hanno fatto gli altri, soprattutto Fontecchio”.

Gigi Datome ha sicuramente fatto una grande gara contro la Serbia e senza di lui e il suo furto a Tracy McGrady difficilmente avremmo vinto. Poi oh, lui l’aveva detto che il talento va gestito. E Gigione l’ha gestito veramente bene.

Domani sera uscirà un’altra puntata di Afternoon e siamo certi che ci aggiorneranno su tutto quanto accaduto a loro modo.

Leggi anche: Dinamo Sassari, chi potrebbe essere il sostituto di Bendzius?