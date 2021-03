DeMar DeRozan non è contento che all’All Star Game sia stato convocato Conley al posto di Booker

Poco più di una settimana fa, DeMar DeRozan si era già lamentato non troppo velatamente di non essere stato chiamato tra i giocatori che parteciperanno all’All Star Game di domani. L’umore della stella dei San Antonio Spurs è ulteriormente peggiorato nelle scorse ore, quando la NBA ha scelto Mike Conley per sostituire l’infortunato Devin Booker, snobbando quindi una seconda volta DeRozan.

L’ex Toronto ha pubblicato su Twitter un altro tweet sibillino che recita: “Siamo arrivati ad un punto in cui devi soltanto ridere di queste s*******e!”. DeRozan è il leader dei San Antonio Spurs settimi in classifica ad Ovest, l’unica squadra a non avere un All Star tra le 8 in griglia ai Playoff nella Western Conference in questo momento.

Gets to a point where you just gotta laugh at the bullshit!! — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) March 6, 2021

