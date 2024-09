Derrick Rose ha ufficialmente annunciato il RITIRO

Come si sospettava dopo il video teaser pubblicato su Instagram nelle scorse ore, poco fa Derrick Rose ha ufficialmente annunciato il proprio ritiro dal basket giocato. Una notizia che colpirà tantissimi fans NBA che si sono appassionati al basket grazie a lui, MVP nel 2011 prima che una serie di gravi infortuni ne compromettessero il resto della carriera.

Al video è seguita una lettera con cui D-Rose si rivolge direttamente alla pallacanestro, che ha segnato la sua vita. “Mi hai insegnato cosa significa davvero l’amore”, “Mi hai insegnato che ogni sconfitta è una lezione e ogni vittoria è una ragione per essere grati”, “Sei stata al mio fianco incondizionatamente, anche quando il mondo sembrava contro di me, aspettando il momento in cui ti avrei ripresa”, “Mi hai dato un dono, il nostro tempo insieme, qualcosa che celebrerò per il resto della mia vita”: sono alcune delle cose per cui Rose ringrazia il basket.

Infine: “Mi hai detto che è ok dire addio, rassicurandomi che tu sarai sempre una parte di me, indipendentemente a dove mi porterà la vita. Per sempre tuo, Derrick Rose”.

Derrick Rose lascia il basket con in bacheca un MVP della stagione regolare NBA, 3 convocazioni all’All Star Game, il Rookie of the Year 2009 e due medaglie d’oro ai Mondiali del 2010 e del 2014 con Team USA. Probabilmente molto meno di ciò che avrebbe potuto raccogliere se avesse avuto una carriera priva di gravi infortuni, ma forse è anche questo che ha reso la figura di Rose così affascinante.

In 15 anni di NBA, Rose ha vestito le maglie di Chicago Bulls, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons e Memphis Grizzlies, totalizzando 723 partite con 17.4 punti di media.