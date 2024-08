Difese grandi assenti, per Team USA è un allenamento contro Porto Rico

Porto Rico – Team USA 83-104

(29-25, 16-39, 14-23, 24-17)

Tutto molto semplice per Team USA, che a Lille non ha troppe difficoltà contro Porto Rico in un match più somigliante ad un allenamento che ad una partita delle Olimpiadi. Gli americani ruotano tutti gli 11 giocatori disponibili (Holiday era out) e ne mandano 10 a segno, compresi 6 in doppia cifra guidati da un Anthony Edwards da 26 punti in 17′.

Fin dall’inizio nessuna delle due squadre sembra intenzionata a metterci troppa intensità. Porto Rico riesce a raggiungere il +8 nel primo quarto, favorito da percentuali sopra la media, ma gli Stati Uniti fanno in fretta a recuperare. LeBron James e Devin Booker tagliano la difesa caraibica, Anthony Edwards si scatena appena entrato in campo e il primo quarto si chiude 29-25. Nel secondo periodo la coppia Edwards-Durant mantiene avanti Team USA, che arriva all’intervallo con un maxi-parziale di 18-2 per il 45-64.

Nel terzo quarto i ritmi si abbassano, gli USA raggiungono il +21 e buttano nella mischia anche Haliburton, unico dei disponibili ancora inutilizzato. La scena se la prende Joel Embiid, che gioca con il pubblico chiamando i fischi e provocando i tifosi francesi ad ogni canestro mentre la sua squadra raggiunge anche il +31 (59-87 al 30′). L’ultimo quarto è una formalità e l’intensità delle due squadre è sotto zero: gli USA raggiungono quota 104 punti, gli ultimi due canestri della partita sono per Porto Rico, che esce sconfitta 83-104.

Gli USA passano il turno da primi nel girone, con 3 vittorie su 3, mentre Porto Rico è la squadra eliminata dal Gruppo C. Stasera, alle 21, Sud Sudan e Serbia si giocheranno il secondo posto e potenzialmente la qualificazione come migliore terza.

Porto Rico: Pineiro NE, Conditt IV 4, Howard 9, Reed 4, Alvarado 18, Thompson Jr 8, Ford 10, Clavell 4, Romero 12, Ortiz 2, Toro 4, Waters 8.

Team USA: Curry 8, Edwards 26, James 10, Durant 11, White 2, Haliburton, Tatum 10, Embiid 15, Holiday NE, Adebayo 3, Davis 10, Booker 9.

