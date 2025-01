Dinamo Sassari, guarda chi si rivede: firmato Rashawn Thomas

La Dinamo Sassari, che fino a un paio di settimane fa era in piena lotta salvezza, vuole dare una brusca accelerata alla sua stagione dopo la convincente vittoria di domenica contro la Virtus Bologna. Per farlo, il club sardo ha poco fa ufficializzato un nuovo arrivo, che tanto nuovo non è: si tratta di Rashawn Thomas, già visto a Sassari nella stagione 2018-19.

Era un’altra Sassari, una squadra che raggiunse le finali Scudetto battendo in semifinale l’Olimpia Milano con Thomas tra i protagonisti. In quella annata molto positiva Thomas realizzò anche 40 punti in FIBA Europe Cup (competizione vinta alla fine dalla Dinamo) e in generale mantenne 12.7 punti e 6.6 rimbalzi di media in Serie A. In estate poi il passaggio al Partizan Belgrado e infine il trasferimento in Asia, dove ha giocato dal 2021 all’anno scorso tra Corea del Sud e Giappone.

Questo l’annuncio della Dinamo Sassari sul suo sito ufficiale:

La Dinamo riporta a casa uno dei grandi protagonisti della vittoria della Fiba Europe Cup e della cavalcata del 2019, firmando Rashawn Thomas, ala centro americana, classe 1994 di Oklaoma City, uscito dall’università di Texas Corpus Christi, dove detiene il record assoluto di stoppate in una stagione (73), poi successivamente protagonista al Partizan e nella tripla esperienza asiatica prima in Corea poi in Giappone e infine in Cina nello Fujian Sturgeons.

LE CARATTERISTICHE

Lungo di grande impatto fisico che può giocare sia da 4 che da 5, capacità di giocare spalle a canestro ma di tirare anche da 3 punti. Energia e potenza fisica sono due qualità di Thomas, che ritorna alla Dinamo a distanza di quasi 7 anni.

LA CARRIERA

Dopo la Southeast High School, dove nel 2013 gioca in una selezione di tutti gli stati dell’Oklahoma, frequenta la Texas A&M University Corpus Christi con la maglia degli Islanders. Da junior viene nominato Southland Defensive Player of the Year (2016), e viene selezionato per il First Team AllSouthland. A metterlo in luce il suo bottino da 73 stoppate (record Islanders in una singola stagione), e nove doppie doppie. In una sfida contro Texas State il giovane Thomas prende 19 rimbalzi e firma le sue statistiche con 16.6 punti, 8 rimbalzi e 2.3 blocchi in media a partita. Nella sua carriera universitaria supera i 2.000 punti segnati, diventando il primo a raggiungere questa quota nella storia della TAMUCC Islanders. Da senior mette a segno una media di 22.5 punti e 9 rimbalzi a partita, con il 53.4 per cento dal campo, e conquista di nuovo il First Team All-Southland. Partecipa al Portsmouth Invitational Tournament, dove segna 14 punti in 3 partite. Nel 2017 firma un accordo con gli Oklahoma City Thunder e gioca con loro nella Summer League. Successivamente il passaggio all’ affiliata Oklahoma City Blue in G League, con cui in 36 partite va a referto con una media di 13.5 punti, 6.8 rimbalzi, 2.6 assist e 1.5 rubate a partita. A febbraio 2018 viene selezionato per la formazione G League USA per l’International Challenge.

Dopo essere entrato in rampa di lancio nella stagione in Sardegna, Thomas è approdato ad altissimo livello per giocare due stagioni con il Partizan Belgrado. Dopo il biennio serbo è andato a monetizzare diventato un MVP assoluto in Corea e poi in Giappone per due stagioni, passando poi al Funjan in Cina.

L’ANNO IN DINAMO

Thomas ha giocato una stagione straordinaria con la maglia di Sassari risultando spesso decisivo sia nella pazzesca striscia di 22 vittorie con Gianmarco Pozzecco in panchina, sia nel conquistare la finale di Fiba Europe Cup a Wurzburg. Ha lottato tutti i playoff trascinando i compagni fino a gara 7 contro Venezia.