Dinamo Sassari, perché Taylor Smith non verrà tesserato come sostituto di Diop?

Il general manager della Dinamo Sassari, Federico Pasquin, in diretta su Dinamo TV, chiarisce la posizione di Taylor Smith, che non sarà tesserato.

Federico Pasquini fa il punto della situazione della Dinamo Sassari dopo l’arrivo di Taylor Smith, gli esami clinici e l’allenamento di ieri:

“Il giocatore purtroppo non è ancora pronto dopo l’intervento al ginocchio dello scorso aprile, gli serve del tempo che noi non abbiamo. Abbiamo preso l’unico giocatore che avesse l’esperienza necessaria, che fosse pronto per il campionato italiano e che potessimo inserire in un contesto particolare. Smith è un ragazzo straordinario che ha doti umane e che ha dimostrato di poter essere un’addizione importante aspettando Diop. Il campo però è l’unico giudice supremo e lui non è ancora al massimo, gli esami medici approfonditi che ha sostenuto a Sassari hanno dimostrato questo. Ha bisogno di allenarsi in maniera agonistica di squadra e non individualmente. Non siamo una squadra fatta e finita, Ludwigsburg è stato un primo passo ma vogliamo chiuderci in palestra e continuare a lavorare come dal primo giorno. Contiamo di riavere Diop, che è già stato operato e ha già iniziato la riabilitazione, ad inizio dicembre circa, non prenderemo un altro giocatore, non ci sono i tempi né i profili, speriamo di riuscire a continuare a lavorare come stiamo facendo, la scelta è dipesa dalle visite mediche e non è dipesa dalla crescita di Gombauld”.

Fonte: Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna Sassari

