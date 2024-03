Dino Radja ESAGERATO: “A 56 anni sarei MVP dell’EuroLega!”

Dino Radja è stato uno dei migliori giocatori di fine millennio: l’ala croata classe 1967 è stato protagonista con la Jugoplastika Spalato che ha conquistato per due volte il titolo di Campione d’Europa (al fianco di un altro grandissimo come Toni Kukoc) nel 1989 e nel 1990, ha giocato 4 stagioni in NBA con la maglia dei Boston Celtics (16.7 punti e 8.4 rimbalzi di media in 224 partite) ed ha trovato fortune in giro per l’Europa, vestendo le casacche di Roma, Panathinaikos, Zara, Olympiakos e Cibona; grazie ai titoli conquistati in carriera, compresi due ori europei e due argenti olimpici, è stato inserito nella Naismith Hall of Fame nel 2018.

Dino Radja è stato recentemente protagonista di un film autobiografico, intitolato appunto “Radja”, in cui parla anche di come avrebbe potuto dominare persino nell’Eurolega di oggi, anche se all’età di 56 anni: “È come andare in bicicletta, una volta che impari puoi anche risederti dopo 50 anni. Penso che noi (io e Toni) saremmo ancora i migliori: se ci fosse una magia che mi facesse scomparire i dolori alle ginocchia, alla schiena e alle articolazioni, mi basterebbero 3 mesi di allenamento per tornare al top, per essere il miglior giocatore in EuroLega, anche a 56 anni.



Avrei solo bisogno di una preparazione fisica, non a livello di pallacanestro. Sarei sicuramente il migliore in Europa, in qualsiasi squadra.

Ovviamente si parla di ipotesi, qualcuno potrebbe non essere d’accordo ma credo semplicemente di avere una sapienza cestistica che oggi è davvero rara. Guardate Jokic e Doncic: non hanno un buon fisico, eppure dominano perché hanno qualcosa in più a livello mentale. Sono 3 passi avanti agli altri con la testa”.

Nelle ultime due stagioni prima del ritiro, Radja ha giocato nell’Eurolega moderna con le maglie di Olympiacos e Cibona, e all’età di 34 e 35 anni ha messo insieme cifre di tutto rispetto: 14.1 punti e 9.8 rimbalzi (20.3 di valutazione media) con i greci e 13.7 punti e 9.3 rimbalzi (16.7 di valutazione) con la compagine croata.

