Dino Radja: “Jordan farebbe 50 punti in una brutta serata in questa NBA”

L’Hall of Famer Dino Radja non è un vero e proprio fan del basket NBA moderno. Pensa che non sia neanche lontanamente difficile come negli anni Novanta quando giocava per i Boston Celtics e che le partite sono più simili a un All-Star Game che a delle vere e proprie partite ufficiali. Dino Radja crede anche che Michael Jordan sarebbe ancora più dominante oggi di quanto non fosse durante il suo regno con i Chicago Bulls in NBA.

“I match sembrano un All-Star Game”, ha detto Radja a Marca. “Gli arbitri fischiano molto. Negli anni ’90 c’era un basket più duro e c’erano meno fischi. Ma alla gente piace quello che gli piace. Il business si sta espandendo in questo modo e dobbiamo accettarlo. Nel basket di oggi Michael Jordan segnerebbe 50 punti in una brutta giornata. Per me è stato il migliore di sempre per tutto quello che ha ottenuto con le squadre che aveva”.

Questa non è la prima volta che Radja fa commenti del genere quando si tratta del suo disgusto per l’NBA di oggi o delle sue lodi per Jordan. La leggenda croata aveva precedentemente affermato che lo fa “vomitare” quando le persone confrontano Jordan con LeBron James, dal momento che il dibattito GOAT non è un argomento per lui.

