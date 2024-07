Doncic non basta, la Croazia RULLA la Slovenia al Preolimpico

È stata una partita senza storia tra Slovenia e Croazia al Preolimpico di Atene. Nonostante un Luka Doncic da 26 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, la Slovenia ha perso nettamente 92-108 contro i croati, che hanno tirato con percentuali irreali (59% dal campo e 46% da tre di squadra) e hanno ipotecato il primo posto nel mini-girone. Oltre a Doncic, anche Dario Saric ha realizzato una tripla-doppia (19 punti, 10 rimbalzi e 10 assist).

La Slovenia è rimasta in vantaggio per una manciata di secondi all’inizio del match, sul 2-1 nato da un alley-oop di Doncic per Josh Nebo. Dal canestro successivo di Ivica Zubac, la Croazia ha dilagato chiudendo il primo quarto avanti 16-31 e arrivando all’intervallo sul 41-54. Nel terzo periodo per la Slovenia la situazione è anche peggiorata, Hezonja con una schiacciata ha firmato il +19 e i balcanici sono arrivati anche a +26, segnando 93 punti in 30′. La Slovenia ha poi reso meno amaro il passivo con un parziale finale di 12-2.

Ora per Doncic e compagni sarà fondamentale vincere la prossima partita contro la Nuova Zelanda, ma l’incrocio con la Grecia potrebbe arrivare già in semifinale.

Slovenia: Doncic 26+11 rimbalzi+10 assist, Prepelic 19, Nebo 12+9 rimbalzi.

Croazia: Filipovic 21, Saric 19+10 rimbalzi+10 assist, Zubac 18+8 rimbalzi.

Foto: FIBA