Quante sorprese in questa finestra! Il Portogallo schianta la Slovenia

Continuano a susseguirsi le sorprese nelle finestre FIBA riservate agli appuntamenti delle nazionali. Vittima anche la Slovenia, battuta abbastanza clamorosamente dal Portogallo.

Una due giorni con diversi risultati inattesi nelle qualificazioni agli Europei. La Gran Bretagna l’ha spuntata sulla Grecia, la Svezia ha sorpreso la Germania e poi il Portogallo ha battuto la Slovenia.

I lusitani l’hanno spuntata 82-74 con i 16 punti di Diogo Brito (giocatore di A2 spagnola) e Goncalo Delgado (Porto). Approccio del tutto rivedibile per la Slovenia, a -12 dopo un quarto e addirittura sotto di 25 al ritorno negli spogliatoio. Poi la reazione d’orgoglio, guidata da Prepelic (23) che però non basta a evitare la sconfitta.

C’è da dire che l’assenza dei giocatori di punta di diverse nazionali favorisce quelle squadre che hanno un buon nucleo anche di giocatori non NBA o EuroLega, come l’Italia stessa. La formula, poi, consente anche di rilassarli un po’, visto che in ogni girone ci sono quattro squadre e tre di queste staccano il pass per Eurobasket 2025. In ogni caso per Paesi con la storia cestistica del Portogallo resta sempre un’impresa battere nazionali del calibro della Slovenia.

Con questa vittoria il Portogallo aggancia gli sloveni in vetta con un record di 2-1, Israele invece è 1-1 e l’Ucraina 0-2. Queste ultime due squadre si affronteranno domani a Riga. Lunedì, invece, ci sarà la rivincita fra i lusitani e gli sloveni a Capodistria.