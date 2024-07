Kemba Walker ha annunciato il proprio ritiro

Kemba Walker ha appena compiuto 34 anni e concluso la prima stagione in Europa, all’AS Monaco. Ma il fisico non lo sostiene più da qualche anno, impedendogli anche di avere un ruolo significativo in EuroLega: per questo motivo poco fa, con un messaggio sui social, Walker ha annunciato il proprio ritiro dalla pallacanestro.

Si conclude così la carriera di un 4 volte All Star che per qualche anno è stato tra i migliori playmaker della NBA, quando giocava con gli Charlotte Hornets. Walker, 9° scelta assoluta al Draft 2011, ha giocato a Charlotte fino al 2019. Poi esperienze con Boston Celtics, New York Knicks e Dallas Mavericks, tutte poco fortunate e condizionate dai ripetuti problemi fisici che lo hanno visto scendere in campo solo 155 volte in 4 anni.

Infine come detto il trasferimento nel Principato di Monaco, dove nell’ultima stagione non è riuscito ad avere un impatto: solo 11′ di media con 4.4 punti di media in EuroLega.

“È stato un sogno. Quando mi volto indietro, non riesco ancora a credere ai traguardi che ho raggiunto nella mia carriera. Il basket sarà sempre parte della mia vita, quindi non è un addio. Non vedo l’ora di sapere cosa verrà ora” ha scritto Kemba Walker. Nella sua carriera, oltre alle 4 convocazioni all’All Star Game (ininterrottamente dal 2017 al 2020), ha vinto un Torneo NCAA con UConn nel 2011 da Most Outstanding Player e nel 2019 è stato inserito nel terzo quintetto All-NBA.