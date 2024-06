Murcia completa il MIRACOLO: è finale contro il Real Madrid

Quella dell’UCAM Murcia è probabilmente la più grande favola della stagione di basket europeo. Il club spagnolo, col successo in Gara-5 contro l’Unicaja Malaga, ha raggiunto la finale della Liga ACB per la prima volta nella propria storia. Un traguardo straordinario visto che Murcia è sempre stata una squadra modesta, impegnata più volte nella lotta salvezza che nei Playoff. Quest’anno invece gli spagnoli non solo hanno chiuso quinti in Liga, ma anche terzi in Basketball Champions League.

E ora la squadra di coach Sito Aloso è arrivata in finale dove troverà il Real Madrid, super favorito. La cosa che rende ancora più clamorosa questa impresa è il fatto che Murcia non ha mai vinto una partita in casa in questi Playoff. Nel primo turno ha battuto Valencia per due volte in trasferta, vincendo la serie 1-2. In semifinale come detto ha superato Malaga, che aveva chiuso la stagione regolare al primo posto, vincendo le prime due partite in trasferta e perdendo poi le successive due in casa. Ad un passo dallo psicodramma, Murcia ha però battuto i biancoverdi in Gara-5 per 70-79 grazie ai 19 punti dell’ex Brescia Troy Caupain e di Dylan Ennis.

È la prima volta che in Liga la #5 del tabellone batte la #1. Ora Murcia non vuole fermarsi: sabato sera il via alla finale per non smettere di sognare.