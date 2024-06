Fortitudo – Trapani, alta tensione: minacce, rischio porte chiuse e querele

Prosegue l’alta tensione nella finale di A2 fra Trapani Shark e Fortitudo Bologna.

Siciliani sul 2-0 dopo il doppio successo interno. Fortitudo spalle al muro, con grandi recriminazioni sull’arbitraggio di gara 2, senza Aradori e forse anche priva di Ogden nella decisiva gara 3 in programma venerdì al Pala Dozza.

Nel frattempo la tensione continua a essere palpabile. Prima del doppio appuntamento in terra siciliana la polemica fra il patron trapanese Antonini e gli ultras fortitudini per il prezzo dei biglietti. Poi la discussione in sala stampa con Attilio Caja e nel frattempo l’annuncio di una “festa promozione” con Barbara D’Urso ed Elettra Lamborghini che a Bologna non è piaciuta per nulla.

Adesso Antonini lamenta minacce ricevute a Trapani da parte dei tifosi felsinei e avrebbe chiesto addirittura le porte chiuse per la eventuale gara 3 se nel primo appuntamento a Bologna la situazione dovesse precipitare. Il tutto, scrive Tele Sud (testata di proprietà dello stesso Antonini), per evitare il rischio “guerriglia urbana” in Sicilia se si arrivasse alla “bella”.

Rumore dei nemici che per Antonini non proviene solamente dall’Emilia ma anche dalla sua città. Il patron, infatti, ha annunciato una querela nei confronti di TP24.it dopo un articolo critico nei confronti del suo modus operandi.