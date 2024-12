Valerio Antonini si gode la sua Trapani: “Il sogno Scudetto è più che mai realtà!”

La Trapani Shark ieri sera ha dato prova della propria forza battendo in casa l’Aquila Basket Trento, che non aveva ancora perso in campionato. I granata hanno giocato una partita solidissima, segnando 107 punti e trovando il miglior Amar Alibegovic visto in Serie A, con 30 punti in 25′. Alla sirena finale è esploso l’entusiasmo per una vittoria che non dà a Trapani la testa della classifica (il primo posto è occupato ancora da Trento) ma conferma che i siciliani ci sono e fanno sul serio. Valerio Antonini nel post-partita ha scritto un messaggio d’affetto diretto al suo coach, Jasmin Repesa, ed ha parlato ancora una volta di Scudetto. L’obiettivo di vincere il campionato non lo aveva mai nascosto, ma ora secondo Antonini il sogno “è più che mai realtà”.

Grazie Jasmin, non è il titolo di una canzone ma il sentimento che oggi ho provato nel vedere la mia squadra trionfare contro una grande Trento che ringrazio per averci conteso la vittoria fino alla fine, disputando un match memorabile. Sono orgoglioso, emozionato ma al tempo stesso consapevole di aver fatto la scelta giusta scegliendo te come Coach. Grazie Jasmin è il ringraziamento che sento di doverti fare per quello che mi stai regalando e che stai regalando a tutta Trapani. Sei un vero leader, un uomo serio, dedito al lavoro, aziendalista e innamorato di questo sport. Lo fai con la passione che dovrebbero avere tutti quelli che hanno la fortuna di poter stare a certi livelli, lo fai con l’intelligenza di chi sa quando è il momento di arrabbiarsi, di esultare, di perdere tempo, di chiamare time out. Non sbagli una mossa non perché sei un mago ma perché sei uno straordinario perfezionista. E oggi so che il mio sogno, il sogno di tutti i Trapanesi, di vincere lo scudetto, è più che mai realtà anche grazie a te ed io ci credo sempre di più.

In questa atmosfera favolosa con uno straordinario tifo che travolge e stordisce anche i nostri avversari incapaci di gestire tanta passione e tanto coinvolgimento come quello visto stasera, Trapani ora sa, Trapani non ride più alle parole del suo Presidente, Trapani ci crede come me e come te, Jasmin. Avanti ora verso Milano, partita che tu sai cosa significa, la partita più importante fin ora della storia sportiva trapansese, perché contro i campioni d’Italia e addirittura con 6 punti di vantaggio dopo 11 giornate. Non è un sogno ma una splendida realtà. E tu devi provare a farci il miglior regalo di Natale che possiamo desiderare di avere. Sarà difficile, perché loro sono i campioni in carica, perché hanno dalla loro storia e tradizione, ma tu sei l’unico che può portarci alla vittoria. Grazie Jasmin perché hai aiutato il tuo Presidente a portare in alto il nome di Trapani, a farci sentire orgogliosi e a regalarci emozioni uniche. Con il tuo impegno e la tua leadership, non solo ci stai guidando verso il successo, ma ci stai facendo vivere un sogno che pensavamo impossibile. Avanti insieme, uniti per raggiungere nuovi traguardi!