Draymond Green: “Siamo ancora una contender, possiamo battere chiunque”

Draymond Green è noto, oltre che per le sue gesta in campo, anche per quelle fuori dal campo, dove spesso ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e di essere convinto portatore di pareri forti e spesso controversi.

Nell’ultimo episodio del suo podcast, The Draymond Green Show, l’ala dei Golden State Warriors ha parlato della stagione difficile che sta passando la sua squadra, ma con un’estrema fiducia nel prossimo futuro, nel quale vede gli Warriors ancora in grado di competere per il titolo NBA: “Credo al 100% che siamo ancora dei legittimi contendenti al titolo in questa stagione, non vedo nessuna squadra che non saremmo in grado di battere ai playoffs. Ovviamente, molte cose devono andare nel verso giusto e in nostro favore, con un po’ di fortuna, che conta nel vincere campionati. Ma ripeto che non vedo nessuna squadra nella NBA che non possiamo battere per competere per il titolo. E poi abbiamo sempre quell’uomo in squadra!”.

L’ultima affermazione di Draymond Green si riferisce ovviamente a Steph Curry, che ha trascinato Golden State a 8 vittorie nelle ultime 9 partite: con ancora 27 gare di stagione regolare da giocare, gli Warriors occupano attualmente la decima posizione nella Western Conference con un record di 29 vittorie e 26 sconfitte, con 5 lunghezze di vantaggio sugli Utah Jazz.

