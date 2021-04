La franchigia dei Los Angeles Lakers ha ospitato alcuni dei più grandi centri nella storia della NBA. Tuttavia, non molti di loro sono riusciti a fare ciò che il nuovo arrivato dei Lakers Andre Drummond è riuscito a fare questa notte contro i Brooklyn Nets, entrando nella storia NBA dei Lakers.

Alla sua terza partita ufficiale come membro dei Purple and Gold, il 27enne è diventato solo il secondo Laker di sempre a registrare una doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi giocando 22 minuti o meno. L’unico giocatore ad aver mai realizzato l’impresa è stato il grande Bob McAdoo negli anni ’80 (tramite Mike Trudell di Spectrum Sportsnet).

Surprising stat (given the bevy of Lakers bigs from the 1980’s to today):

Drummond tonight joined Bob McAdoo as the only Lakers to total at least 20 points and 10 boards in 22 minutes or less.

— Mike Trudell (@LakersReporter) April 11, 2021