È successo davvero: i Detroit Pistons hanno vinto una partita!

Sembrava impossibile, invece alla fine è successo davvero. Pochi giorni fa i Detroit Pistons erano crollati da +19 all’intervallo perdendo all’OT contro Boston, questa notte invece la squadra di Monty Williams è finalmente riuscita a interrompere la striscia di 28 sconfitte consecutive, vincendo in casa contro i Toronto Raptors 129-1279.

Toronto era priva di OG Anunoby, ceduto a New York a poche ore dalla palla a due. Detroit ha chiuso il primo tempo avanti 52-44, ma si è fatta raggiungere e superare dai Raptors nel terzo periodo. Nell’ultima frazione il controsorpasso e l’allungo decisivo, sempre nel segno di Cade Cunningham, 30 punti e 12 assist. In generale i Pistons hanno trovato un contributo da tutti, mandando 5 giocatori in doppia cifra.

I Pistons si fermano quindi a 28 KO di fila, record NBA in una singola stagione, a pari con i Philadelphia 76ers di una decina di anni fa per il record assoluto. Tra la fine della stagione 2014-15 e l’inizio della 2015-16 infatti i Sixers persero proprio 28 partite consecutive. Detroit è al momento ultima in NBA con un record di 3-29.

Finalmente i tifosi dei Pistons potranno avere le alette di pollo gratuite che gli erano state promesse “ad ogni vittoria” ormai oltre 2 mesi fa.