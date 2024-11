EA7 Milano, CHE RISCHIO! Tocca il +20 ma alla fine vince solo di 1 con Venezia

Olimpia EA7 Milano – Umana Reyer Venezia 79-78

(24-20; 20-12; 22-12; 13-29)

L’Olimpia EA7 Milano ha rischiato l’ennesima sconfitta in campionato ma alla fine è riuscita a spuntarla, con anche un po’ di fortuna, contro l’Umana Reyer Venezia. I ragazzi di Ettore Messina hanno toccato anche il +20 verso la fine del terzo periodo ma poi hanno vinto solo di 1 e hanno addirittura rischiato di perdere se Jordan Parks avesse segnato la tripla a 4 secondi dal termine.

1° tempo

Parks inizia al meglio la partita mettendo la firma con i suoi contropiedi allo 0-6 ospite in avvio, McGruder ribatte al primo squillo di LeDay dal perimetro ma anche Bolmaro – recuperando anche un pallone – risponde a un’accelerazione di Simms, riportando tutto in equilibrio (10-11). Il sorpasso EA7 Emporio Armani è targato da un super Dimitrijevic, regalando a Mirotic un layup e siglando la bomba del 15-13, prima di assistere il gioco da tre punti di Caruso del +3. Al termine del quarto, Bolmaro vola oltre i 3.05, LeDay mette anche due possessi pieni tra le squadre e una bomba di Brooks annulla gli effetti di una tripla di Moretti (24-20 dopo 10’).

Con la pericolosità perimetrale di Wiltjer e Lever, la Reyer non perde contatto, LeDay e Brooks comunque sono micidiali e annullano gli effetti di una tripla di Kabengele (34-28). Succesivamente, Mirotic dall’arco e il solito LeDay a cronometro fermo spingono l’Olimpia avanti in doppia cifra sul +14, prima che Parks batta la sirena con l’appoggio del 44-32 dopo 20’.

2° tempo

Dopo un paio di voli di Kabengele oltre i 3.05, Dimitrijeic si scatena realizzando nel pitturato, una tripla e lanciando anche LeDay e Bolmaro per l’ulteriore fuga meneghina (59-39). Tre canestri consecutivi dell’ex McGruder provano a spaventare un’Olimpia che però resta in saldo controllo grazie a cinque punti in un amen di Bolmaro, che chiudono il quarto sul 66-49.

Dopo un gioco a due tra Mannion e Caruso, Venezia ha un sussulto d’orgoglio piazzando un gran parziale di 0-16, aperto dagli assist di Fernandez per Tessitori e Parks e proseguito dalle bombe di Simms e McGruder del 68-65. Un appoggio di McCormack scuote l’EA7 Emporio Armani, Bolmaro realizza una coppia di liberi importanti e poi un jumper di Dimitrijevic rimette due possessi pieni tra le squadre, prima che un tap-in di Kabengele e un gran canestro di Casarin riportino ancora Venezia incollata (74-72 a 3’ e mezzo dalla fine). Nel momento più delicato, sale in cattedra Dimitrijevic con tripla e assist per il layup di Mirotic del +7, ma un assist di Casarin per Kabengele e una schiacciata di Simms tengono la contesa vivissima (79-76 con 60” da giocare). Dopo una palla persa di Milano, Casarin sigla il jumper del 79-78, Dimitrijevic fallisce il tiro ma Parks sbaglia il tentativo da tre punti per la vittoria. Finisce 79 a 78 tra EA7 Milano e Reyer Venezia.

EA7 Milano: Dimitrijevic 17, Mannion 1, Bortolani NE, Tonut 0, Bomaro 16+10R, Brooks 9, LeDay 16, Ricci 0, Flaccadori 0, Caruso 5, Mirotic 11, McCormack 4. All. Ettore Messina.

Reyer Venezia: Tessitori 3, McGruder 16, Lever 2, Fernandez 3, Moretti 3, Janelidze NE, Kabengele 18+11R, Parks 17, Wheatle 0, Simms 7, Wiltjer 5. All. Neven Spahija.

QUI trovi le stats del match.

Fonte: LBA