EA7 Milano, ennesima tegola: Ousmane Diop di nuovo infortunato

Brutte notizie per l’Olimpia EA7 Milano: durante il match di EuroLeague contro il Maccabi Tel Aviv, disputato ieri sera a Belgrado, Ousmane Diop ha riportato un infortunio che lo terrà lontano dal parquet per almeno tre settimane.

La società ha comunicato ufficialmente che il giocatore senegalese ha subito una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. Lo staff medico dell’Olimpia valuterà nuovamente le sue condizioni tra tre settimane per stabilire i tempi di recupero e il possibile rientro in campo.

L’infortunio rappresenta un problema significativo per coach Ettore Messina, che perde uno dei suoi elementi chiave nella rotazione proprio in un momento cruciale della stagione, con impegni ravvicinati sia in Serie A che in EuroLeague.

Ousmane Diop, arrivato all’Olimpia EA7 Milano con grandi aspettative, aveva iniziato a trovare il suo spazio e a offrire un contributo importante soprattutto sotto canestro. Ora l’Olimpia dovrà fare affidamento su altre soluzioni nel reparto lunghi per affrontare le prossime sfide, cercando di mantenere la competitività sia sul fronte nazionale che europeo ma dovendo fare a meno, oltre che di Diop, anche di Josh Nebo.

La speranza per i tifosi milanesi è di rivedere Diop in campo al più presto, pronto a dare il suo contributo in una stagione che si preannuncia sempre più intensa.

