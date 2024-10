EA7 Milano, Nico Mannion è una possibilità concreta sin da subito?

L’Olimpia EA7 Milano arriva da una settimana molto difficile perché sono arrivati due KO in EuroLega, uno in casa dell’Olympiacos e uno al Forum contro lo Zalgiris Kaunas dopo essere stati sopra di 27 a metà terzo quarto. Ora l’EA7 Milano starebbe pensando, secondo quanto riportato da Giuseppe Malaguti, a Nico Mannion, che ieri non ha giocato nella quarta sconfitta stagione dell’Openjobmetis Varese contro la Trapani Shark.

Inutile nascondersi dietro al fatto che l’Olimpia abbia un po’ di problemi in fase di playmaking perché Neno Dimitrijevic è all’esordio in EuroLega e Leandro Bolmaro è abbastanza incostante, pur avendo dimostrato di poter fare la differenza.

Nico Mannion aggiungerebbe un’opzione al reparto esterni in casa Olimpia EA7 Milano, sia nel ruolo di playmaker sia in quello eventualmente di guardia.

Per quanto riguarda le contropartite, le possibili opzioni sono due, ovvero quelli che stanno giocando meno nelle Scarpette Rosse: Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso. Il classe 2000 siciliano ha fatto vedere ottime cose l’anno scorso, mentre quest’anno non ha quasi mai messo piede in campo mentre il classe 1999 campano ha giocato ancora meno se possibile.

Naturalmente questi due nomi sono solo delle ipotesi che potrebbero giovare il percorso di crescita dei due giovani italiani, i quali a Varese potrebbero essere grandi protagonisti e per Caruso sarebbe un ritorno nella città che l’ha lanciato a certi livelli con coach quello che al tempo era il vice di Matt Braise.

Stiamo a vedere se alla fine succederà qualcosa tra Mannion e l’Olimpia oppure si tratta solo di un rumors di una domenica di metà ottobre.

