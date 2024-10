Virtus Bologna-Tortona rinviata causa maltempo

La LBA, a seguito dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno (BO) avente come oggetto le Allerte di Protezione Civile n. 142/2024 e 143/2024 della Regione Emilia Romagna – Ordinanza di Chiusura della Struttura Polifunzionale di Via G. Cervi n. 2 “Unipol Arena” per la tutela in via precauzionale della pubblica incolumità, emessa in data odierna, dispone il rinvio della gara Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Tortona programmata per oggi alle ore 18.15, a data da destinarsi.

Fonte: LBA

