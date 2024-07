EA7 Milano, ufficiale l’arrivo di Leandro Bolmaro

Nel weekend era arrivata la separazione ufficiale dal Bayern Monaco, oggi invece la firma con l’Olimpia EA7 Milano: Leandro Bolmaro è biancorosso. La point guard argentina, con un breve passato anche in NBA, ha firmato un pluriennale, il club meneghino non ha specificato la durata.

Bolmaro ha giocato l’ultima stagione al Bayern, mantenendo 8.4 punti e 3.4 assist di media in EuroLega e vincendo il campionato tedesco e la Coppa di Germania. Nello scacchiere di Ettore Messina si dividerà i minuti in cabina di regia con l’altro acquisto, Nenad Dimitrijevic, e Diego Flaccadori.

Di seguito il comunicato di Milano:

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale con Leandro Bolmaro, playmaker-guardia di 1.98, nato l’11 settembre del 2000 a Las Varillas in Argentina e proveniente dal Bayern Monaco.

LEANDRO BOLMARO – “Sono davvero felice di questa sfida che mi attende, sono entusiasta dell’opportunità di giocare per un grande club come l’Olimpia Milano. Darò il massimo per aiutare la squadra e la società a raggiungere le vette che si meritano. Non vedo l’ora di affrontare la nuova stagione e di giocare con i miei nuovi compagni e per Coach Ettore Messina”.

LA CARRIERA – Bolmaro ha cominciato a giocare nell’Almafuerte, a Las Varillas, città della provincia di Cordoba. Nel 2017 si è trasferito a Bahia Blanca per giocare nell’Estudiantes. Dopo un anno, è passato al Barcellona che a sua volta l’ha utilizzato nella seconda squadra (10.4 punti, 3.1 rimbalzi, 2.7 assist di media). Nel 2019/20 ha giocato sia in prima squadra che nella formazione riserve (14.9 punti e 3.6 assist di media). Nella stagione 2020/21 ha giocato stabilmente in prima squadra con 30 presenze in EuroLeague incluse le Final Four di Colonia (26 minuti in campo nella semifinale con l’Olimpia e 25 nella finale con l’Efes) e 33 in campionato con 6.4 punti per gara, il 45.3% nel tiro da tre. Nel 2020/21 ha vinto sia la Coppa del Re che il campionato spagnolo. Alla fine di quella stagione ha esercitato l’opzione per uscire dal contratto e trasferirsi nella NBA a Minnesota che aveva acquisito i diritti su di lui dopo il draft del 2020 (scelto al numero 23 da New York). Bolmaro ha giocato due anni nella NBA prima a Minnesota e poi a Utah con 49 presenze in campo. Nel 2023 ha finito la stagione in Spagna a Tenerife e nell’ultima ha giocato al Bayern Monaco (8.4 punti e 3.4 assist di media in EuroLeague con 30 presenze di cui 28 in quintetto) vincendo il titolo tedesco (7.7 punti e 2.8 assist di media, il 38.5% da tre) e la Coppa di Germania.