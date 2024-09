EA7 Milano vittoriosa contro l’Hapoel Gerusalemme nel segno di Shields

L’Olimpia EA7 Milano colleziona un’altra vittoria nella sua preseason, battendo a Vigevano gli israeliani dell’Hapoel Gerusalemme al termine di una partita combattuta e conclusasi 83-81.

L’equilibrio regna già nel primo quarto, quando l’unico scossone è dato da un break di 8-0 meneghino, con l’Olimpia che chiude avanti 24-21 al 10′. Nel secondo periodo Shavon Shields resta la costante biancorossa, con Milano che incrementa il proprio vantaggio fino al 42-36 dell’intervallo. L’Hapoel riesce a trovare il pareggio nel terzo quarto, a quota 57, e addirittura a chiudere avanti 62-65 al 30′. L’Olimpia scivola a -7 nell’ultima frazione, prima di un parziale di 9-0 in cui brillano Shields e Mirotic: i biancorossi tornano in vantaggio e resistono poi fino alla sirena finale.

Per Ettore Messina ottime risposte da Shields, top scorer con 22 punti, e Zach LeDay, 16 punti. Unico assente Nenad Dimitrijevic, tanti minuti per il veterano Fabien Causeur, partito anche in quintetto.

Foto: Olimpia Milano