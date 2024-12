Elezioni FIP, Guido Valori lancia la volata. Con lui il senatore Patuanelli: “Scollamento fra la base e il vertice”

Guido Valori sfida Gianni Petrucci nel tentativo di diventare il nuovo presidente della FIP.

Questa mattina l’avvocato ha presentato la sua candidatura in conferenza stampa. Ecco un estratto delle sue parole, selezionate dall’Ansa.

Mi candido per amore del basket italiano. Il mio obiettivo non è fare ricca la Federazione ma creare una FIP che faccia girare le risorse. Punteremo sulla valorizzazione delle eccellenze. Vogliamo rilanciare il settore femminile e il 3×3 che deve diventare come il padel. Si può realizzare anche dove scarseggiano i numeri dei praticanti, è una opportunità che non è mai stata colta finare, bisogna organizzare veri e propri campionati. Ho raccolto tanti consensi perché ho saputo intepretare il malessero e la voglia di cambiamento. Siamo certi di raggiungere il risultato, abbiamo illustrato alla gente cosa si può fare nel mondo della pallacanestro. Il basket può dare la spinta a tutto lo sport italiano.

Valori ha presentato quella che sarebbe la sua squadra di consiglieri federali, in caso di elezione: l’ex giocatrice Novella Schiesaro (oro agli Europei del 1995), l’ex presidente della Comitato laziale Stefano Persichelli, l’AD di Rimini Paolo Carasso, l’ex presidente della FIP Veneto Roberto Nardi e Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato.

Il senatore ha preso la parola per esporre altri punti del programma.

C’è tanto lavoro da fare ma abbiamo le idee chiare, vogliamo metterci in gioco per riportare la pallacanestro ai vertici dello sport italiano e internazionale. C’è uno scollamento fra la base e il vertice del movimento, abbiamo un grande problema di reclutamento. Oggi il basket non tira più, non stimola investimenti e bisogna invertire la rotta, solo chi semina potrà in futuro raccogliere qualcosa.