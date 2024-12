Walter Tavares shock: “Per colpa della NBA ho iniziato a odiare il basket”

Walter Tavares è uno dei giocatori che ha maggiore impatto in tutta l’EuroLega.

In NBA, però, il capoverdiano non ha mai trovato spazio. Il centro del Real Madrid ha descritto in maniera del tutto negativa la sua esperienza Oltre Oceano.

Quando sono arrivato ad Atlanta non ho avuto opportunità, non c’era un buon roster, stessa situazione a Cleveland. Lì mi hanno detto che avrei dovuto giocare in G-League e aspettare il mio turno. Ero veramente arrabbiato, così ho deciso di provare una nuova esperienza per tentare di essere nuovamente felice giocando a basket, stavo iniziando a odiare la pallacanestro. Sono andato a Madrid con l’obiettivo di essere nuovamente contento, lavorare sodo e migliorare.

Nell’intervista a EuroHoops, Tavares ha smentito anche qualsiasi contatto con il Panathinaikos, spendendo belle parole per i Blancos.