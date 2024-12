È già la Virtus di Ivanovic, Baraldi: “Ha portato subito mentalità ed entusiasmo”

Dusko Ivanovic non ha ancora mai allenato ufficialmente la Virtus Bologna dopo le dimissioni di Luca Banchi. Eppure sembra già aver cambiato la Segafredo. Almeno così la pensa l’amministratore delegato bianconero, Luca Baraldi.

Il dirigente emiliano ne ha parlato durante una serata organizzata dal CUS Parma, come riportato dall’ufficio stampa delle V Nere.

I valori dello sport sono gli stessi per qualsiasi disciplina: l’organizzazione di base è la stessa. Poi, soprattutto, conta la cura della persona, tanto degli atleti e delle atlete quanto nei dipendenti di un club. Ero curioso di vedere i settori giovanili: cercavo di capire come un ragazzo potesse avvicinarsi allo sport senza pensare al denaro. Atlete che ho ascoltato qui, come Sara Fantini e Cecilia Massari, sapendo comunicare i propri valori, ne sono un esempio lampante. Trovare sempre nuove motivazioni, soprattutto nelle vittorie. Ogni qualvolta mi è capitato di raggiungere un traguardo, ai miei collaboratori ho sempre detto di resettare l’impresa. E di focalizzarsi sullo step successivo. Il nuovo coach Ivanovic, in pochissime ore, è riuscito a infondere alla squadra motivazioni incredibili: lo sport è mentalità e applicazione. Ha trasferito il suo desiderio di fare le cose semplici: per vincere non bisogna strafare, ma fare quello che si sa fare. E migliorare una cosa per volta.