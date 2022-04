Enes Kanter Freedom in EuroLega? È lui stesso ad aprire alla possibilità!

Enes Kanter Freedom ha detto che intende continuare a giocare in NBA ma, se ciò non dovesse succedere per motivi che non dipendono da lui, la sua priorità sarebbe il ritorno in Europa e la firma con il Panathinaikos Atene in EuroLega.

In un’intervista al quotidiano greco Ethnikos Kirikas, Enes Kanter Freedom ha parlato del fatto che è un free agent da febbraio, dei motivi per cui crede che nessuna squadra lo prenda e delle sue opzioni per il futuro.

“Il mio primo obiettivo è firmare in NBA e voglio tornare a giocarci. Sono cresciuto guardando Panathinaikos, Olympiacos e altre squadre e mio fratello (Kerem Kanter n.d.r.) giocava in Grecia per il Kolossos Rhodes l’anno scorso e mi diceva quanto è bello lì. Prima di ogni altra cosa, vorrei incontrare il primo ministro greco Kiriakos Mitsotakis”. “Il Panathinaikos è la mia prima scelta. Il mio amico Mario Hezonja ha giocato lì. Se dovessi scegliere una squadra greca, penso che andrei al Panathinaikos. Dipende ovviamente da cosa accadrà con la NBA e dall’incontro con il premier greco”.

Il turco ma con cittadinanza americana è convinto che l’NBA non lo voglia più per le sue dichiarazioni politiche molto forti, specialmente sulla situazione Cina-Taiwan e sullo sfruttamento cinese nei confronti dei poveri. Ricordiamo che Freedom non può tornare nel suo Paese natale poiché ha subito l’estradizione a causa delle parole utilizzate nei confronti di Recep Erdoğan.

Leggi anche: Esclusiva BU, Luca Banchi: la fine di Siena, lo Scudetto a Milano, l’addio a Torino e la stagione di Pesaro