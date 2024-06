I Dallas Mavericks cedono Tim Hardaway Jr ai Detroit Pistons

Il giorno dopo il Draft NBA, il mercato continua a tenere banco con uno scambio tra i Dallas Mavericks e i Detroit Pistons. I texani, reduci dalle Finals perse, riescono a liberarsi di Tim Hardaway Jr, finito da qualche giorno nel blocco dei partenti, e lo cedono ai Pistons insieme a tre scelte del secondo turno al Draft (una del 2025 via Toronto e due del 2028). In cambio Dallas riceve Quinton Grimes, arrivato a sua volta a Detroit durante l’ultima trade deadline.

Dallas has traded Tim Hardaway Jr. and three second-round picks to Detroit for Quentin Grimes, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 28, 2024