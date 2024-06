Trapani scalda il mercato: offerta MOSTRUOSA di Antonini a Petrucelli

Trapani Shark prova a entrare nel vivo del mercato.

Sfumati gli obiettivi Melli (finito al Fenerbahce) e Tonut (rinnovo con Milano), i siciliani tentano altre strade. Si complica sempre di più la possibilità di prendere Awudu Abass, così Trapani si muove per un altro azzurro in procinto di partecipare al PreOlimpico. Si tratta di John Petrucelli, legato a Brescia da un altro anno di contratto ma già da tempo non certo di rimanere. E ora finito in cima alla lista dei desideri del neo coach siciliano Jasmin Repesa (non ancora ufficializzato dal club).

Per assicurarsi l’italo-americano, il patron granata Valerio Antonini non esiterebbe a versare 150.000 euro nelle casse dei lombardi. Al giocatore, invece, un contratto biennale da un milione di euro complessivi, praticamente il doppio di quanto percepito attualmente da Petrucelli. La proverbiale offerta irrinunciabile per un giocatore di 31 anni. Vedremo se basterà per convincerlo a sposare la causa Shark.