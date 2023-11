Ettore Messina ha ammesso di aver provato a prendere tre point guard nelle scorse settimane

Nella conferenza stampa post-sconfitta contro il Monaco di ieri sera, la quarta consecutiva per l’Olimpia Milano, Ettore Messina ha parlato anche del futuro di Kevin Pangos. Non convocato ieri sera per scelta tecnica, il canadese potrebbe lasciare Milano nei prossimi giorni, lo stesso coach non lo ha escluso. Ciò che manca al momento è però un’alternativa a Pangos.

E sebbene Messina abbia ammesso che Milano “è sempre sul mercato“, ha anche confessato che alcuni giocatori seguiti nelle scorse settimane sono sfumati. Il tecnico italiano non ha fatto nomi, ma è facile capire di chi stesse parlando:

“Alcuni giocatori si sono spostati. Uno è andato al Panathinaikos con un contratto molto ricco, un altro è andato in Cina mentre un terzo ha trovato un contratto in G-League. Non è un mercato semplice. In EuroLega ci sono alcuni giocatori che non stanno facendo bene nelle rispettive squadre, ma non si possono fare cambiamenti nei roster fino alla fine del girone d’andata” ha detto Messina.

Il giocatore finito al Pana è Kendrick Nunn, nome accostato timidamente anche a Milano il mese scorso. Colui che invece si è trasferito in Cina è Carlik Jones, protagonista al Mondiale con il Sud Sudan e tagliato dai Chicago Bulls prima dell’inizio della stagione: qualche giorno fa ha firmato con gli Zhejiang Golden Bulls. Due giocatori che quindi Milano ha almeno sondato, prima che questi scegliessero altre destinazioni.