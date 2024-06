EuroLega, Milano fino al 2040. E per la wild card della Virtus Bologna…

Squadra che vince non si cambia. E così l’EuroLega, competizione in vertiginosa crescita negli ultimi anni a livello di attrattività, pianifica di proseguire per altri 15 anni con i 13 shareholders che ha al proprio fianco da tempo. Le 13 squadre che hanno licenze pluriennali sono destinate a rinnovare il proprio contratto con EuroLega fino al 2040, come riportato da Eurohoops. Questi club sono Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Panathinaikos, Olympiacos, Fenerbahçe, Efes, Maccabi Tel-Aviv, Olimpia Milano, Bayern Monaco, ASVEL, Zalgiris Kaunas e CSKA Mosca. La decisione verrà ratificata nell’assemblea generale di settimana prossima.

Per quanto riguarda le squadre partecipanti della prossima stagione, ci sono novità anche lato Virtus Bologna. Secondo Eurohoops, i bianconeri riceveranno una delle 5 wild card disponibili: a rimanere fuori e quindi “scendere” in EuroCup sarà Valencia. Riceveranno la wild card la Virtus, l’Alba Berlino e le due squadre di Belgrado, Stella Rossa e Partizan. A completare il quadro delle 18 partecipanti le due francesi AS Monaco e Paris Basketball, quest’ultima vincitrice dell’ultima EuroCup.

