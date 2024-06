Gianmarco Pozzecco sui passaportati azzurri: “Ne considero due”

L’Italbasket, nel proprio elenco preliminare di convocati per il Preolimpico, ha due giocatori naturalizzati: Grant Basile e John Petrucelli. Tra i 30 di Gianmarco Pozzecco non c’è invece stato spazio per Darius Thompson, che il passaporto italiano comunque l’ha ottenuto il mese scorso. C’erano grandi speranze di vedere Thompson, point guard dell’Efes in EuroLega, disponibile per gli impegni estivi, ma così non è stato. E a sentire il Poz, al momento non sembra che l’americano possa venire preso in considerazione anche in futuro.

Nell’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha anche paragonato Pajola a Pittis e Basile, Pozzecco ha parlato così dei naturalizzati:

Hanno bisogno di due cose: il passaporto italiano e il desiderio di giocare per la Nazionale. Oggi così ce ne sono due, Grant Basile e Petrucelli. A febbraio John mi ha detto: “Quando ci rivediamo, mi parlerai in italiano”. Ha preso lezioni tre volte alla settimana, ora capisce tutto. Questo è desiderio.

Insomma il CT richiede un grande attaccamento alla maglia azzurra da parte di chi non è nato in Italia, motivazioni che al momento gli avrebbero dimostrato solo i due citati. Sembra quindi chiudersi almeno per un po’ il capitolo che ha tenuto sulle spine tantissimi tifosi in questi mesi, quando sono stati fatti i nomi anche di Donte DiVincenzo e Drew Eubanks. Entrambi non hanno nemmeno il passaporto ad oggi, ma anche se lo dovessero ottenere dovrebbero prima dimostrare a Pozzecco il desiderio di giocare per l’Italia.

