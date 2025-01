Fanta-LBA, 18a giornata: analisi dei match e quintetto ideale!

Penultima prima della sosta lunga, il Fanta-LBA prosegue a ritmo spedito e si avvicina all’ultimo terzo di stagione.

La stagione 24/25 ci sta regalando lotte serratissime sia ai vertici della classifica (comandata a pari merito da Trapani, Brescia e Trento), sia in zona salvezza (Scafati, Pistoia, Cremona e Napoli tutte a quota 8).

Analizziamo insieme i match di giornata provando a individuare i migliori players da schierare in quintetto.

Reggiana torna al PalaBigi per affrontare la Vanoli Cremona, rinvigorita dal successo casalingo post-OT contro Scafati. Priftis vuole tornare a macinare punti in classifica in vista del finale di stagione e l’occasione è ghiotta. Reggiana favorita. Non sono previste assenze.

Napoli – Brescia lunch match domenicale. I partenopei sono, ad oggi, tra le squadre più in forma della LBA con 4 vittorie nelle ultime 6 partita. Brescia, tuttavia, non è da meno, continuando nella marcia impressionante che va avanti praticamente da inizio stagione. Entrambe reduci da due ottimi successi esterni: Napoli ha sbancato il PalaVerde di Treviso con l’ennesima prestazione superlativa di Green; Brescia ha rifilato un pesantissimo 77-118 a Varese. Valli potrà contare sul nuovo tesserato John Egbunu, già in LBA nel 2021 (con Varese), giunto all’ombra del Vesuvio per rimpiazzare Ben Bentil. Pronostico verso Brescia, ma probabilmente sarà un mezzogiorno di fuoco.

Milano vuole riscattare la sconfitta dell’andata nel derby casalingo contro Varese. Il team di Messina ha sfoderato una prestazione pazzesca in EL contro la malcapitata Olympiakos di Ataman (Zach LeDay 33 punti e 40 di valutazione). Varese tra alti e bassi, si conferma una squadra talentuosa ma priva di equilibrio. Milano favorita nettamente.

Occhio a possibili sorprese nel match Virtus Bologna – Venezia. Gli emiliani sembrano abbastanza scarichi in questo periodo (una settimana fa sconfitta a Sassari) e saranno impegnati nella complicata trasferta a Istanbul sponda Fener quest’oggi alle 18.30. Intanto è ormai definitivo l’innesto di Holiday. Anche Venezia ha giocato in Eurocup in settimana (sconfitta contro Turk Telekom), ma appare leggermente più energica. Macchia in vista? Puntiamo sulla Reyer.

Pistoia al match da sangue e arena contro Treviso in casa. I friulani stanno attraversando un periodo non felicissimo, ma mai quanto Pistoia (due punti negli ultimi 11 match) reduce dal pesantissimo -44 di Trapani. Il fattore campo, tuttavia, potrà farsi valere. Toscani leggermente favoriti ma sarà un match apertissimo.

Trieste vuole continuare a stupire e ospiterà Tortona. Anche quì il pronostico va verso i padroni di casa, difficilmente battibili tra le mura amiche. Entrambe reduci da sconfitte, stanno però disputando un campionato di alto livello, sicuramente oltre ogni rosea aspettativa.

Scafati – Sassari è il match forse più importante della stagione per i campani. Incredibilmente un filotto di sconfitte ha catapultato i gialloblu verso la zona retrocessione (attualmente appostati ultimi a pari punti con Pistoia, Cremona e Napoli). E’ un campionato complicatissimo e i match casalinghi contro squadre tutto sommato abbordabili come Sassari sono occasioni da non fallire. Entrambi i team si sono rinforzati sul mercato in settimana: Scafati ha firmato il forte play israeliano Edon Maxhuni, che prenderà il posto probabilmente di Elijah Stewart (prossimo al taglio); i sardi hanno firmato la vecchia conoscenza Reshawn Thomas per rimpiazzare Renfro. Si gioca a Veroli (campo neutro): Scafati è di poco favorita.

Trento è chiamata all’impresa al PalaDolimite contro Trapani. Entrambe capoliste pari-merito, sarà una sfida affascinante che assapora di prova di forza. I siciliani partono avanti, ma sarà una sfida emozionante ed equilibratissima.

QUINTETTO

Coach: Dimitris Priftis

G1: ROB GRAY (C)

G2: MARKEL BROWN

A1: OSVALDAS OLISEVICIUS

A2: ANTHONY LAMB

C1: MIRO BILAN

Panchina: Veronesi, Librizzi, Chillo, Mezzanotte, Candussi.

