Danilo Gallinari avrà compagnia: anche un suo ex compagno ai Vaqueros de Bayamon

Da ormai un paio di settimane è nota la prossima avventura di Danilo Gallinari, che a partire da marzo indosserà la maglia dei Vaqueros de Bayamon a Porto Rico. La scelta dell’azzurro è stata dettata dalla volontà di stare vicino alla famiglia, di casa a Miami, e di tenersi in forma per quella che sarà la sua ultima estate azzurra, con EuroBasket 2025. Ma Gallinari non sarà da solo a Porto Rico: in una recente puntata del suo podcast “A Cresta Alta”, l’italiano aveva anticipato che avrebbe firmato per i Vaqueros anche un suo ex compagno in NBA.

Il Gallo ne ha avuti diversi, quindi era difficile capire chi potesse essere. Ora è ufficiale: anche JaVale McGee ha raggiunto Gallinari e i due si riuniranno proprio a Bayamon. Nelle scorse ore l’azzurro e McGee hanno condiviso sui social un video per annunciare la firma dell’americano con il club portoricano. Nel video, molto simile a quello utilizzato per annunciare Gallinari, McGee riceve per posta la maglia dei Vaqueros de Bayamon, con il volto del giocatore svelato solo alla fine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Danilo Gallinari (@danilogallogallinari)

JaVale McGee ha giocato in NBA dal 2008 al 2024 e, come Gallinari, è free agent dalla scorsa estate dopo una stagione passata ai Sacramento Kings. Il giocatore ha da poco compiuto 37 anni ma sicuramente rappresenta un innesto importante per il campionato portoricano, dove i Vaqueros sono leader con 16 titoli vinti. McGee nella sua carriera ha accumulato 909 partite in NBA, con 7.6 punti e 5.0 rimbalzi di media. Lui e Danilo Gallinari sono stati compagni ai Denver Nuggets dal 2012 al 2015.