Fanta LBA: i nostri consigli per la 5a giornata!

Ritorna il consueto appuntamento settimanale per fornire a tutti i lettori appassionati qualche consiglio utile in vista dello schieramento formazioni per il Fanta LBA!

Modulo: 2-2-1

PLAY/GUARD 1: TYLER ENNIS (13.2): Il faro in regia della Reyer Venezia è rientrato dopo un paio di settimane ai box per infortunio e non a caso sono arrivate due vittorie. Venezia deve assolutamente rimettersi sui binari giusti perché ha già lasciato troppo per strada nelle prime giornate. Ennis sarà in accoppiamento con Cinciarini, Zanelli e talvolta Gray. Inutile dire che la Reyer è favorita su Scafati.

PLAY/GUARD 2: JAYLEN HANDS (11.3): La guardia di Varese è on-fire e ha dimostrato un feeling con la retina notevole. Varese è a 0 su 4 e si trova davanti Pistoia, partita importantissima per prendere fiducia. Qualora Mannion dovesse dare forfait o avere minutaggio ridotto, l’americano avrà a disposizione ancor più tiri da prendere.

ALA 1.: ANTHONY LAMB (14.6): il fuoriclasse ex Nba di Trento sta attraversando un momento di forma straordinario, come testimonia l’ultima prestazione europea che ha portato al trionfo casalingo contro la corazzata Hapoel. Si troverà davanti la difesa non troppo organizzata di Sassari e andrà spesso in accoppiamento con Bendzius, molto più attaccante che difensore sublime.

ALA 2: AAMIR SIMMS (12.0): Stesso discorso per Ennis: Venezia sembra aver trovato la quadra e ha davanti in casa Scafati, squadra in difficoltà nelle ultime partite (3 sconfitte di fila). Simms è stato il secondo miglior realizzatore nel match infrasettimanale (14 punti), e il migliore nell’ultima di LBA a Pistoia (17 punti).

CENTRO: MOMO FAYE (11.0): Rendimento costane e sicuro. Momo è tra i giocatori migliori nel ruolo di centro di questo inizio stagione. Percentuali alte dettate dall’enorme maturità di gioco che sta acquisendo e presenza a rimbalzo sempre solida.

SESTO UOMO: QUINN ELLIS (7.9): Minutaggio più che discreto, produce mediamente 8 punti a partita,2 assist e 3 rimbalzi. Numeri decisamente buoni per un sesto uomo!

Capitano (raddoppio punteggio): ANTHONY LAMB

Coach: Herman Mandole (5.6): in odore di esonero, partita da dentro o fuori in casa contro un’avversaria assolutamente alla portata. Potrebbe essere un buon colpo low cost!

