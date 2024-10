Varese, gli ultras interrompono l’allenamento: “Vi sosterremo, ma se domani perdiamo…”

Alla vigilia della partita già importantissima per la stagione di Varese, e siamo solo alla quinta giornata, domani contro Pistoia, l’allenamento dei biancorossi di coach Mandole è stato oggi interrotto dagli ultras. La seduta era aperta al pubblico e dalla tribuna del Campus i tifosi hanno chiamato a raccolta i giocatore e il tecnico per lanciare un messaggio.

“Una piazza come questa merita il massimo e il rispetto. Tutta la città di Varese, non solo gli ultras, i tifosi normali, i bambini. Adesso non ci siamo, c’è qualche mancanza, da parte di tutti, soprattutto dall’alto. Domani deve essere un punto di partenza: saremo tutti con voi, dal primo all’ultimo, non vi mancherà un minuto di sostegno… Se perdiamo, però, ognuno per la sua strada, perché noi vi appoggeremo sempre, ma arriviamo fino a un certo punto” le parole degli ultras, raccolte in parte da Varesenoi.it.

Insomma, i tifosi domani saranno presenti a Masnago per sostenere la squadra, ancora a zero vittorie e reduce da 4 partite in cui ha sempre subito almeno 100 punti. Se però Varese perderà anche la quinta partita consecutiva, si preannunciano importanti cambiamenti. I biancorossi sono già intervenuti sul mercato, riportando a Varese l’americano Jaron Johnson, e presto potrebbero fare lo stesso anche il lungo Skylar Spencer.