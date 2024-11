Virtus Bologna, il grandissimo elogio di Belinelli per Alessandro Pajola

Ieri sera la Virtus Bologna ha vinto la sua 7° partita in 8 incontri in questo avvio di campionato, battendo in casa la Dinamo Sassai 95-85. La partita dei bianconeri è stata decisa da un grande terzo quarto, in cui la squadra di Banchi ha segnato 37 punti (contro i 23 degli ospiti). Il miglior marcatore è stato Toko Shengelia con 19 punti, seguito da Marco Belinelli con 14 in 22′. Ma grande impatto lo ha avuto anche Alessandro Pajola, che in 16′ ha segnato 9 punti e smazzato 6 assist, avendo grande impatto proprio nel terzo periodo.

Coach Banchi aveva già elogiato il playmaker azzurro in conferenza stampa, definendolo leader e sottolineandone l’impatto emotivo sulla partita. Ma nel post-gara anche Belinelli ha tessuto le lodi del compagno, stavolta su X: “Ci sono due cose nella vita sportiva di cui non posso fare a meno… La prima è lo staff (dottori, preparatori, fisioterapisti, addetti al materiale). E la seconda… Alessandro Pajola!”.

Un ulteriore attestato di stima per un giocatore che ormai, soprattutto nelle ultime due stagioni, è diventato imprescindibile per la Virtus Bologna.

Alessandro Pajola ! — Marco Belinelli (@marcobelinelli) November 17, 2024

Foto: Virtus Bologna