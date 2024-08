Fuga dal Villaggio Olimpico: altre quattro squadre di basket si spostano in hotel

Continuano a far discutere le pecche organizzative delle Olimpiadi di Parigi.

Stando al racconto di diversi atleti sui social e in varie interviste, fra i problemi principali ci sarebbe il Villaggio Olimpico. Una sistemazione non all’altezza degli sforzi che vengono richiesti agli atleti durante i Giochi. Nel mirino soprattutto la contestata scelta di non installare condizionatori in nome della ecosostenibilità ma anche i pasti, ritenuti da molti non idonei alla dieta dei vari atleti.

Team USA aveva confermato la scelta di non alloggiare nel Villaggio come avviene dal 1992, optando per una lussuosa sistemazione alternativa. Adesso altre quattro squadre di basket, in vista dei quarti di finale, avrebbero deciso di spostarsi in hotel. Secondo EuroHoops si tratterebbe di Grecia, Canada, Serbia e addirittura Francia. In effetti vedere proprio la squadra di basket rinunciare al Villaggio è un segnale tutt’altro che incoraggiante per gli organizzatori.

Foto: FIBA