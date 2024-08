Adam Silver lo ammette: la NBA vuole prendersi anche il basket europeo

Adam Silver è presente in questi giorni alle Olimpiadi di Parigi.

Il commissioner della NBA è sempre più attento alle varie dinamiche che accadono al di fuori del basket statunitense e guarda con grande interesse alla palla a spicchi del Vecchio Continente. Lo stesso Silver avrebbe aver avviato dei contatti con la FIBA per aumentare la presenza della NBA in Europa. Non tanto per il discorso di una nuova franchigia, cosa di cui si vocifera da anni ma senza che ci sia mai stato un riscontro concreto, soprattutto a causa degli oggettivi impedimenti di carattere logistico.

Al momento si parla più che altro dello svolgimento in Europa di un torneo in-season, visto il grande successo di pubblico delle varie coppe nazionali che vengono disputate con questo format. Ci sarebbe però anche l’idea di una lega europea firmata dalla NBA stessa, sulla scorta di quanto avvenuto in Africa. Con un alleato così potente la FIBA potrebbe davvero togliere lo scettro a ECA, nonostante negli ultimi anni la “guerra” fra i due enti si sia molto attenuata.

Un estratto delle parole di Silver all’Associated Press.