Gallinari: “Non sottovalutare nessuno altrimenti si finisce come la nazionale calcio”

L’Italbasket si prepara al PreOlimpico. Questa sera alle 23:30 (ora italiana) esordio sulla carta agevole con i semisconosciuti del Bahrein.

Danilo Gallinari, però, invita tutti a tenere alta la guardia per evitare figuracce. La recente esperienza della nazionale di calcio, maltrattata agli Europei dalla Svizzera, dovrebbe essere d’insegnamento.

Vogliamo andare a Parigi, io so bene cosa significa giocare le Olimpiadi. Chi si qualifica è fra i primi 12 al Mondo, scusate se è poco. Il Bahrain? Lo sport è pieno di storie di underdog, non bisogna assolutamente sottovalutarli. Guardate cosa è successo alla nazionale di calcio, la Svizzera non è più quella di 20 anni fa, adesso è una squadra con qualità e organizzazione. Chi era contento del sorteggio ha avuto una brutta sorpresa, ormai non bisogna più sottovalutare nessuno, nel basket come nel calcio o nel tennis, in ogni sport.