Gallinari sul caso Melli – Milano: “Ormai le bandiere non esistono più”

Danilo Gallinari ha commentato il burrascoso addio di Nicolò Melli all’Olimpia Milano.

Nell’intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport, il Gallo ha preso le difese del compagno di nazionale, dichiarando che avrebbe auspicato un trattamento diverso da parte dell’Olimpia per uno dei giocatori simbolo degli ultimi anni.

Da tifoso avrei voluto un finale diverso però ormai le bandiere non ci sono più. Il passato, il valore dei giocatori e ciò che rappresentano sono cose che non vengono più tenute in considerazione. Nick poi ha fatto una scelta e l’importante è che sia felice, come gli ho detto.