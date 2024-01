Gianmarco Pozzecco commenta i rumors sul suo esonero: “Non so il francese”

Nelle scorse ore in Francia si è iniziato a parlare insistentemente di una nuova guida tecnica per l’ASVEL, con l’esonero di Gianmarco Pozzecco sempre più vicino. In serata il club francese ha perso ancora in EuroLega, un sonoro -23 a Belgrado contro il Partizan. Con un record di 2-16 finora, l’ASVEL al momento è ultimo in classifica in EuroLega.

In conferenza stampa però Pozzecco non ha voluto entrare nel dettaglio di queste voci di addio. Dopo aver fatto i complimenti al Partizan e a Zeljko Obradovic, definito “il miglior allenatore della storia”, il tecnico italiano si è limitato a commentare i rumors in questo modo: “Non parlo francese. Anche se lo leggessi, non capirei. Dovete chiedere al club, io sono in contatto con loro e abbiamo iniziato a parlare delle cose che dobbiamo fare, sanno cosa penso. Ma come allenatore non mi lamento mai, provo a fare il mio lavoro. Questa domanda dovete farla a loro, ma la vita del coach è così. Quando lavori nello sport, sai che può succedere qualcosa in qualsiasi momento, potremmo anche andare in direzioni diverse. Non posso darvi una risposta”.

Parole sicuramente non rassicuranti in vista di una conferma di Pozzecco. L’ASVEL tornerà in campo giovedì sempre in EuroLega contro l’altro coach italiano all’estero, Andrea Trinchieri, e il suo Zalgiris Kaunas che proprio questa sera ha vinto.