Gianmarco Pozzecco confermato CT dell’Italbasket anche nel 2025

Gianni Petrucci nei giorni scorsi aveva anticipato di non avere alcuna intenzione di sollevare Gianmarco Pozzecco dall’incarico di CT dell’Italbasket, nonostante il deludente Preolimpico. Ora dalle parole siamo passati ai fatti e nel corso del Consiglio Federale FIP è stata ratificata la conferma del coach della Nazionale.

Pozzecco, alla guida degli Azzurri dal 2022, rimarrà sulla panchina dell’Italia almeno per tutto il 2025. Fondamentali poi saranno le elezioni del nuovo presidente federale a fine 2024. Il comunicato:

Gianmarco Pozzecco sarà il Commissario Tecnico della Nazionale Senior maschile anche per l’anno 2025. Gli Azzurri saranno impegnati a novembre 2024 e febbraio 2025 nella seconda e terza “finestra” di qualificazione a EuroBasket 2025 e nell’estate prossima, in caso di qualificazione, affronteranno la rassegna continentale che si disputerà tra Lettonia, Finlandia, Polonia e Cipro. Attualmente l’Italia è al comando della classifica del gruppo B con due vittorie in due partite contro Turchia e Ungheria. A novembre sono previste due gare contro l’Islanda (in trasferta il 22 novembre e in casa, con sede da definire, il 25 novembre). Chiusura il 20 febbraio in trasferta contro la Turchia e il 23 febbraio in casa contro gli ungheresi.

Pozzecco con l’Italia ha raggiunto i quarti di finale ad EuroBasket 2022 e alla World Cup 2023, conclusa poi all’ottavo posto. Nel corso dei prossimi mesi gli Azzurri dovranno conquistare l’accesso ad EuroBasket 2025, torneo che con ogni probabilità quindi vedrà ancora il Poz come allenatore.