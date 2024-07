Jontay Porter vuole andare a giocare in Grecia, ma il tribunale dice no

Jontay Porter qualche mese fa è stato bannato a vita dalla NBA per via del suo coinvolgimento in un giro di scommesse sulle partite dei suoi Toronto Raptors e sulle sue stesse statistiche. Il caso non ha comunque preoccupato solo la NBA, c’è stata una approfondita indagine dell’FBI che ha portato vari arresti. Attualmente è in corso un processo che potrebbe seriamente a portare a una condanna per Porter, dai 41 ai 51 mesi di prigione.

Nel frattempo però Jontay Porter, 25 anni a novembre, si sta guardando intorno nella speranza di poter proseguire la sua carriera cestistica nonostante tutto. Nelle scorse ore il giocatore ha trovato un accordo con il Promitheas Patrasso nel campionato greco: il club disputa la Basketball Champions League. Per poter andare a giocare in Grecia però Porter ha bisogno del permesso del giudice, per questo ne avrebbe fatto richiesta in queste settimane. Secondo The Athletic, il giudice LaShann DeArcy Hall avrebbe però rifiutato la richiesta di permesso di trasferimento all’estero.

Nell’ambito di questa indagine per scommesse, Porter era stato arrestato e poi rilasciato dietro pagamento di una cauzione di 250.000 dollari. Ha però dovuto consegnare il suo passaporto alle autorità e non può lasciare gli Stati Uniti fino alla definitiva sentenza attesa per il 18 dicembre.