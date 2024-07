Pat Beverley all’Hapoel Tel-Aviv: le cifre MOSTRUOSE dell’affare

Pat Beverley l’aveva detto: l’offerta dell’Hapoel Tel-Aviv non si poteva proprio rifiutare. È notizia di ieri sera che l’americano ex Milwaukee Bucks, free agent quest’estate, sarà un nuovo giocatore del club israeliano che punta alla vittoria dell’EuroCup. Beverley è la firma di punta di una squadra che ha anche preso Johnathan Mobley e Ish Wainright, tra gli altri.

Secondo l’israeliano Sport5, Beverley guadagnerà 2.2 milioni di dollari a stagione fino al 2026 all’Hapoel. In più avrà circa 1 milione di dollari aggiuntivo di bonus qualora il club vincesse l’EuroCup e accedesse all’EuroLega. Un contratto definito “storico” per il basket israeliano, visto che solo Carlos Arroyo (al Maccabi Tel-Aviv nella stagione 2008-09) guadagnò di più: 2.5 milioni di dollari. Inoltre Beverley è l’unico giocatore di questa speciale classifica a firmare un accordo del genere con una squadra diversa dal Maccabi, di solito dominatore del mercato e della Winner League.

Per quanto sia un contratto faraonico, tra i più importanti in Europa attualmente (e il numero fa ancora più impressione se si pensa che non parliamo di EuroLega), i 2.2 milioni di dollari che percepirà Pat Beverley sono comunque inferiori rispetto al minimo salariale NBA. Data l’anzianità del giocatore, con il minimo in NBA l’americano avrebbe comunque guadagnato 3.3 milioni di dollari.