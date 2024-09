Colpo di scena in Serbia, Svetislav Pesic lascia la panchina della Nazionale

La medaglia di bronzo vinta alle Olimpiadi di Parigi sarà l’ultimo torneo di Svetislav Pesic alla guida della Serbia. Nelle scorse ore l’allenatore ha sorpreso tutti annunciando le proprie dimissioni da Commissario Tecnico, un incarico che aveva assunto nel 2021.

In un’intervista al serbo Politika, Pesic ha spiegato le ragioni della sua decisione: “Il presidente della Federazione, Pedrag Danilovic, si è dimesso. Da quanto ho capito lo ha fatto per permettere al nuovo corso di formare un nuovo coaching staff e iniziare un nuovo ciclo in vista delle prossime Olimpiadi. Personalmente, anche prima di Parigi, avevo già detto a qualcuno che altri avrebbero continuato ciò che ho iniziato. Siccome vedo che non hanno capito bene, ripeto ai responsabili, coloro che guideranno la Federazione in futuro, che dovranno cercare un nuovo allenatore, tra le altre cose. Sarò disponibile per il basket serbo, ma mi concentrerò su altri obiettivi e progetti per i quali non ho avuto tempo in questi anni, essendo concentrato sulla Nazionale per 24 ore al giorno”.

Insomma Pesic si sarebbe dimesso nell’ottica di una rivoluzione all’interno della Federazione, compreso un nuovo presidente al posto di Danilovic, con una nota di polemica. Il contratto di Pesic sarebbe scaduto il prossimo 30 settembre.

Sulla panchina della Serbia, Svetislav Pesic ha vinto l’argento al Mondiale 2023 e il bronzo a Parigi.